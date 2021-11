Vacinação contra a Covid-19 dos profissionais de saúde começa segunda-feira

A vacinação dos profissionais de saúde com a terceira dose da vacina contra a covid-19 terá início na próxima segunda-feira, anunciou esta quinta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde,

Segundo António Lacerda Sales, as vacinas estão a ser distribuídas hoje pelas instituições de saúde do país.

"A partir do próximo dia 15 vão começar a ser administradas as vacinas aos profissionais de saúde", anunciou o governante à margem da cerimónia do 100.º aniversário da descoberta da Insulina, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Diabetologia.