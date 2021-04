Vacinação de professores e auxiliares contra Covid-19 atrasada uma semana

O processo de inoculação dos professores vai sofrer um atraso de uma semana, devido às restrições introduzidas na utilização da vacina da AstraZeneca, afirmou esta quinta-feira o coordenador da 'task force' responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19.

"Vamos adiar uma semana a vacinação dos docentes e não docentes, que serão vacinados não neste fim de semana, mas no outro, com as vacinas que forem apropriadas, seguindo a recomendação que acabou de ser emitida", disse o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, acrescentando: "Não vai haver nenhum impacto além disto. As vacinas são suficientes para continuarmos o nosso plano".

Em conferência de imprensa realizada na sede do Infarmed, em Lisboa, que contou também com a presença da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e do presidente da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), Rui Ivo, o coordenador da 'task force' salientou que o impacto da recomendação do uso da vacina em pessoas acima de 60 anos será "pequeno" no contexto do processo em curso no país.