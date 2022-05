Vai à bênção dos finalistas em Lisboa? Veja os conselhos da PSP sobre os cortes de trânsito e o estacionamento

A Bênção dos Finalistas das Universidades de Lisboa decorre este sábado, dia 21 de maio, na Alameda da Universidade, na Universidade Universitária, em Lisboa.



Para isso, a Polícia de Segurança Pública tem já previsto uma série de condicionamentos e cortes de trânsito devido à elevada afluência de pessoas esperada para esse local da cidade.





A partir das 07h00 de sábado e até ao final do evento a PSP vai encerrar as vias da Alameda da Universidade.No mesmo horário, várias vias de acesso à zona do evento vão estar condicionadas, entre elas:- Rua Dr. João Soares;- Rua Dr. João Soares;- Av. Professor Gama Pinto;- Av. Professor Egas Moniz;- Rua Branca Edmée Marques;-Rua Professor António Flores;- Campo Grande;A partir das 19h00 desta quinta-feira e até ao final do evento no dia 21 será proibido estacionar na Alameda da Universidade.

Vai de carro? Saiba onde estacionar



- Diversos estacionamentos ao longo do Campo Grande;

- Junto ao Estádio Universitário;

- Av. Estado Unidos da América;

- Av. do Brasil;

- Junto ao Metropolitano do Campo Grande.

- Av. Professor Gama Pinto;

- Rua Branca Edmée Marques;

- Rua Professor António Flores.

A PSP aconselha ainda a quem se desloque ao local que dê primazia ao uso dos transportes públicos. No caso de levar veículo, certifique-se de que o mesmo fica trancado e que não deixou nada exposto no interior. É ainda aconselhável que transporte sempre a sua mala fechada e mais junto à parte frontal do corpo.