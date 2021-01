Variante sul-africana da Covid-19 pode resistir à vacina

Cientistas britânicos alertaram que a nova estirpe do coronavírus descoberta na África do Sul pode ser resistente às vacinas que já estão a ser usadas em vários países, incluindo Portugal.Segundo Simon Clarke, professor de microbiologia de Universidade de Reading, as duas novas variantes detetadas no Reino Unido e na África do Sul possuem algumas características em comum, mas a estirpe sul-africana, além de mais agressiva que a britânica, possui "mutações adicionais que são muito preocupantes", nomeadamente, alterações significativas na chamada proteína de ‘spike’, usada pelo vírus para infetar as células humanas, as quais "podem tornar o vírus menos suscetível à resposta imunitária causada pela vacina".Uma opinião partilhada pelo investigador Lawrence Young, virologista da Universidade de Warwick, que notou que a variante sul-africana sofreu "múltiplas mutações" na proteína de ‘spike’.A Comissão Europeia está em discussões com a Pfizer/BioNTech para adquirir mais doses da vacina contra o novo coronavírus, além das 300 milhões de doses já encomendadas.Um medicamento desenvolvido originalmente para tratar linfomas chamado pralatrexato pode vir a ser reutilizado no tratamento da Covid-19. Cientistas do Instituto de Tecnologia Avançada de Shenzhen, na China, dizem que inibe o coronavírus.Um fármaco barato usado para remover piolhos do cabelo pode reduzir o risco de morte de pacientes infetados com Covid-19 até 80%. O fármaco Ivermectina custa menos de 2€.As pessoas que receberem a vacina contra a Covid-19 devem evitar beber álcool, uma vez que reduz a resposta imunitária do organismo, alertam médicos.O PM britânico anunciou esta segunda-feira a imposição de um novo confinamento em Inglaterra semelhante ao de março de 2020. Boris Johnson decidiu ordenar o encerramento da maioria das escolas e pedir às pessoas para trabalharem a partir de casa. Os deputados deverão votar amanhã a medida, que já entrou em vigor.