Um grupo de orcas danificou, no domingo, um veleiro com bandeira polaca ao largo da Barra da Armona.“Recebemos um alerta de que havia um veleiro com dois tripulantes a bordo que tinha tido uma interação com orcas e que estava à deriva porque ficou com o leme danificado. Por ser um perigo para a navegação fizemos o reboque do barco”, explicou Alexandre Algarvio, comandante da Polícia Marítima de Olhão.