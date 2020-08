Vem aí a época da gripe sazonal. Saiba como a distinguir da Covid-19

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.08.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Covid-19 e os vírus que provocam a gripe sazonal têm várias semelhanças. Tanto um como outro causam doenças respiratórias e são transmitidas através de contacto ou gotículas. Mas, embora haja semelhanças entre os dois, os dados atuais mostram que 80% das infeções causadas pelo novo coronavírus são leves e assintomáticas, 15% são graves e obrigam a oxigénio e 5% são cruciais e necessitam de ventiladores, o que significa que as últimas percentagens (15% e 5%) são mais altas do que as da gripe.Sabe-se também que o novo coronavírus é uma doença mais contagiosa e letal do que a gripe, principalmente a sazonal, sugerindo que a taxa de mortalidade está entre os 3% e 4%. A taxa de mortalidade ligada à gripe sazonal encontra-se, geralmente, abaixo dos 0,1%.