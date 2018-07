Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vence cancro e dá à luz mesmo contra os conselhos médicos

Mulher foi aconselhada por três médicos diferentes a abortar e a realizar os tratamentos.

Leigh Ingram, uma mulher norte-americana, foi diagnosticada com um cancro na amígdala quando estava grávida de 16 semanas. Nessa altura, foi-lhe recomendado por três médicos diferentes que interrompesse a gravidez e começasse os tratamentos oncológicos de imediato.



Ainda assim, a mulher não se conformou e decidiu consultar uma segunda opinião por parte de um especialista. "Ainda que três pessoas diferentes me tenham dito para eu abortar, senti que precisava de consultar outra instituição para ter a certeza de que estavamos a fazer a coisa certa", explicou Leigh em declarações à estação televisiva South Bend Indiana, que narrou a sua história de vida.



A grávida dirigiu-se então à Universidade da Califórnia em Los Angeles e ainda à Universidade da Califórnia em San Diego, onde o médico Parag Sanghvi e a sua equipa lhe apresentaram uma solução para que pudesse dar à luz e curar-se do cancro simultaneamente.



"Achei que devíamos operar a jovem mãe e ver qual o grau da patologia. Como nós pensámos, era possível retirar o tumor. Foi o que fizemos. Mais tarde delineámos um plano de tratamentos para ela realizar após dar à luz o seu bebé", explicou o médico universitário.



E assim foi. A equipa médica removeu o tumor da amígdala direita da garganta de Leigh e ainda 12 gânglios linfáticos. Seis meses depois, a grávida deu as boas vindas à filha Layne.



No entanto, logo após o parto, os médicos descobriram um outro tumor na amígdala esquerda e decidiram operá-la de novo. Seguiram-se seis meses de tratamentos e radiação.



Hoje em dia, Leigh vive perfeitamente normal e é saudável, longe do fantasma do cancro. "Estivémos tão perto de não ter esta criança...todos os dias agradeço a Deus pela benção de a ter na minha vida", disse a recém-mamã ao canal de televisão.