O mercado automóvel dá sinais de recuperação. E a procura das marcas de luxo não pára de subir. Segundo os últimos dados da ACAP - Associação Automóvel de Portugal, relativos a novembro, marcas como Bentley, Ferrari, Lamborghini ou Maserati, alcançaram vendas superiores a 2021. No caso da Bentley, por exemplo, até novembro foram matriculados 58 carros, contra 25 no período homólogo de 2021. Um deles foi o de Cristiano Ronaldo, fotografado pelo CM à sua chegada a Lisboa.









Já no que se refere à Ferrari, o número de automóveis matriculados é de 26, contra 23 em 2021. A Lamborghini vendeu mais um (14) do que em 2021 e a Maserati está a ter um ano fantástico com 75 carros vendidos, contra os 21 matriculados até novembro em 2021.

Quando vamos para outras marcas de gama alta, como a Porsche ou a Jaguar, temos vendas da ordem dos 709 automóveis (contra 681 em 2021) e 429 carros (contra 366 o ano passado), respetivamente.





De acordo com a ACAP, no total foram colocados em circulação 166 935 novos veículos até novembro, o que representou um incremento de 1,8 por cento relativamente ao mesmo período do ano anterior. Em comparação com o mesmo período do ano de 2019, observou-se uma diminuição de 31,9 por cento.