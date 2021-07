Vestígios arqueológicos param ampliação de cemitério em Barcelos

As obras de alargamento do cemitério de Tamel São Fins, em Barcelos, foram suspensas, após a descoberta de vestígios arqueológicos que poderão ser da antiga igreja paroquial, anunciou esta sexta-feira o município.

Em comunicado, o município do distrito de Braga acrescenta que, após uma visita ao local de técnicos do Gabinete de Arqueologia da câmara, "foram encetadas diligências junto da tutela do património cultural nacional para que os vestígios sejam estudados por uma equipa de arqueologia, conforme determina a legislação em vigor".

Segundo a Câmara, em causa estão alguns "restos arquitetónicos de uma construção com relativa importância e ainda os vestígios de um cemitério que se pensa ser da Alta Idade Média".

"Trata-se de dois sarcófagos em granito e de elementos de sepulturas feitas com telhas e pedra avulsa, típicas daquele período", explica.

Diz ainda que aquele local não constava da Carta Arqueológica do Município de Barcelos, "pelo que era, até agora, desconhecido de todos".

"No entanto, é comum serem encontrados vestígios similares juntos de igrejas paroquiais e cemitérios", ressalva.

A paróquia de Tamel São Fins está documentada desde finais do século XI e, segundo o município, é possível que os vestígios agora descobertos sejam provenientes da igreja primitiva e do espaço cemiterial que lhe estava associado.

Esta teoria, acrescenta o comunicado, ganha ainda mais força porque, de acordo com a tradição local, a primeira igreja da freguesia não estaria muito longe da edificação atual.