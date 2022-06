Cientistas norte-americanos defendem que o uso regular do vibrador é benéfico para as mulheres, nomeadamente as que sofrem de perda de urina, dor vaginal ou stress. Mais do que um brinquedo sexual, o vibrador pode também ser um dispositivo terapêutico, sustentam. O Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles (Califórnia), procura voluntárias que tenham disponibilidade, durante quatro meses, para se masturbarem com estes aparelhos.









