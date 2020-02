Uma mãe com dois filhos foram despejados esta sexta-feira de manhã de sua casa na Rua da Fonte Taurina na Ribeira do Porto.Um vídeo divulgado esta sexta-feira no Facebook mostra o momento em que a ordem de despejo foi executada. Osabe que o caso se arrasta há vários anos, tendo a ordem de despejo sido executada esta sexta-feira.A certo momento do vídeo é possível ver os moradores revoltados com a ação das autoridades.