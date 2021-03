A ministra da saúde, Marta Temido, e o primeiro-ministro, António Costa, marcaram esta terça-feira presença no Hospital Curry Cabral para assinalar um ano de pandemia.Numa breve declaração em jeito de balanço, Marta Temido emociona-se ao recordar um ano de pandemia. "Tropeçamos uns nos outros com os olhos marejados de lágrimas, houve gente que morreu, que ficou com sequelas", sublinha recordando que isso serão marcas que não vão desaparecer.Afirma que foram "meses muito difíceis" com muitos tropeços e aprendizagens."Quando olhamos para o espelho retrovisor quase sorrimos com algumas das inocências", afirma ao relembrar o começo atribulado de perceber esta nova doença e a melhor forma de a controlar.A ministra quis ainda homenagear os profissionais de saúde: "Não podemos deixar de nos emocionar com a capacidade dos nossos profissionais de saúde".Temido afirma ainda que "há mais vacinados do que infetados e que isso deve fazer olhar para o futuro com esperança renovada", mas que é necessário "manter todas as cautelas".