Vila Franca de Xira entrega 300 máscaras transparentes à comunidade surda

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai distribuir 300 máscaras sociais transparentes à comunidade surda do concelho e às pessoas que interagem com ela para facilitar a comunicação.

A medida insere-se nas celebrações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e vai abranger alunos, professores e trabalhadores surdos da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e dos Serviços Municipalizados, explicou à agência Lusa a vereadora com o pelouro da Inclusão e da Igualdade, Manuela Ralha.

"A pandemia veio trazer problemas acrescidos à população com deficiência, desde logo o problema da comunicação. Muitas das pessoas que usam a língua gestual ou são surdas usam a leitura labial para se compreenderem. Obviamente que as máscaras são uma enorme barreira e um imenso constrangimento a essas pessoas", sublinhou a autarca.

Manuela Ralha adiantou que serão distribuídas duas máscaras por pessoa a um universo de 27 alunos, 72 professores e 41 trabalhadores municipais (surdos e não surdos).

"O ideal seria a população de todo o país utilizar máscaras deste tipo e permitir que todos possam comunicar uns com os outros. Não acontecendo isso, nós tentamos minimizar o peso da dificuldade", ressalvou.

O investimento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, na aquisição destas 300 máscaras é de três mil euros, uma vez que cada máscara custa 10 euros.

No âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala esta quinta-feira, a autarca alertou para as dificuldades acrescidas que a pandemia da covid-19 trouxe a esta população.

"Estamos a falar das dificuldades que os cegos têm porque têm de tocar nas coisas, estando muito mais expostos ao risco de apanharem e serem contaminados. Estamos a falar da comunidade surda, que deixou de ter acesso à comunicação e de comunicar com os outros", exemplificou.

A cerimónia de entrega das máscaras sociais transparentes decorre na sexta-feira, momento em que se encerra a III Semana da Inclusão promovida pelo município.