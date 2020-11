Vila Nova de Poiares apoia comércio e restauração com vales de compras

A Câmara e a Associação Empresarial de Vila Nova de Poiares promoveram uma campanha de apoio ao comércio tradicional e restauração através de vales de compras a serem reinvestidos nos estabelecimentos aderentes, foi esta segunda-feira anunciado.

"É crucial apoiarmos a nossa economia local, e este executivo tem estado atento e colaborante, apoiando sempre que possível o setor empresarial", refere, em comunicado, o presidente deste município do distrito de Coimbra, João Miguel Henriques.

A campanha de apoio ao comércio tradicional inclui um sorteio de Natal de vales de compras que têm de ser usados nas lojas e comércios locais e nos restaurantes aderentes.

Em causa está atribuição de 108 vales, com prémios de 10, 50, 100 e 200 euros.

"Até dia 06 de janeiro, a cada 10 euros de compras corresponderá a atribuição de uma rifa que integrará um sorteio final, cujos prémios serão vales de compras a reutilizar no comércio tradicional do concelho", explicita a nota.

A Câmara de Vila Nova de Poiares pretende, deste modo, incentivar os munícipes a fazerem as suas compras no comércio tradicional e as suas refeições nos restaurantes locais, contribuindo, assim, para um apoio extra à economia local, para a mitigar os impactos e efeitos negativos causados pela pandemia da covid-19.

O Natal é uma época em que, normalmente, "os hábitos de consumo aumentam, fruto das tradicionais prendas natalícias, sendo que, neste ano atípico e com o alastrar da pandemia, esse aumento poderá não se verificar, razão pela qual, decidimos promover este apoio extraordinário e incentivar as pessoas a realizarem as suas compras no comércio local", afirma João Miguel Henriques.

A aposta no incentivo ao comércio local ganha agora um reforço com este sorteio de Natal, permitindo que os prémios atribuídos sejam reinvestidos no comércio local e, deste modo, robustecer o setor de forma a terem melhores condições para combater os efeitos adversos da atual pandemia, conclui a Câmara.

