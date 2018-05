Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vinhos portugueses ganham espaço no mercado da China

País asiático comprou mais de 18 milhões de euros de vinho português durante o ano passado.

Por Lusa | 08:33

Os vinhos portugueses estão a ganhar espaço no mercado chinês, afirmou à Lusa Thomas Costenoble, diretor do concurso de vinhos Concours Mondial de Bruxelles (CMB), cuja última edição decorreu este ano em Pequim.



Thomas Costenoble ressalva para vencer na China é necessário "paciência" e "promover" a marca.



"Portugal é um dos países que começa a ganhar espaço no dia-a-dia dos consumidores chineses", disse à agência Lusa Costenoble, à margem da 25.ª edição do CMB, evento que trouxe a Pequim 9.080 vinhos, oriundos de 48 países.



Na lista dos países europeus que em 2017 exportaram mais vinho para a China, encabeçada pela França, Portugal ficou no 4.º lugar, atrás de Espanha e Itália, segundo dados do centro de pequenas e médias empresas da União Europeia. A nível mundial, Portugal surge no 9.º lugar, logo a seguir à Nova Zelândia.



A mesma fonte detalha que, no ano passado, o país asiático comprou mais de 18 milhões de euros de vinho português, representando 2,6% em volume e 2,5% em valor das exportações nacionais do setor.



Thomas Costenoble lembrou, contudo, que Portugal enfrenta vários concorrentes no mercado chinês: "Devido a acordos bilaterais, proximidade, e às próprias características dos vinhos, o Chile, a Austrália e a Nova Zelândia têm posicionamentos muito fortes".



E explicou que "uma das grandes dificuldades para os europeus, é a falta de tempo e de paciência".



"Para vencer na China, é preciso criar relações humanas e despender tempo, antes de conseguir dar um passo e fazer negócio", afirmou.



O especialista apontou o caso da marca de vinhos espanhola Miguel Torres, cujas campanhas no país asiático "posicionaram" os vinhos de Espanha.



"São precisos meios de difusão e de transmissão para o fazer", notou.



A realização do CMB, este ano, em Pequim, foi uma estreia na Ásia, e ilustra a crescente importância do mercado chinês para o setor.



Segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), a China é já o quinto país em termos de consumo absoluto de vinho, a seguir aos Estados Unidos, França, Itália e Alemanha.



"O vinho hoje em dia [na China] já não é apenas comprado para oferecer ou misturado com bebidas doces, como era há 10 anos, mas sim para consumo mais regular e apreciador", notou Thomas Costenoble, que considerou que existe uma "verdadeira estratégia" e "vontade política" no país asiático para impulsionar o setor, por motivos "económicos, ambientais e de saúde pública".



"O governo quer diminuir o consumo do álcool e, por isso, tem de trazer outras soluções para os consumidores", explicou.



O teor alcoólico da aguardente de arroz 'baijiu', a bebida alcoólica tradicional na China, chega a superar os 60%. O vinho, tinto ou branco, está entre os 11% e 14%.



Por outro lado, "ao promover o desenvolvimento da indústria vitícola, a China consegue repovoar regiões que estavam praticamente desertas, devido ao abandono de algumas indústrias, nomeadamente a mineração, como é o exemplo da Mongólia interior [noroeste do país]", afirmou Costenoble.



De acordo com a OIV, a vinha chinesa aumentou 17.000 hectares, entre 2015 e 2016, para 847.000 hectares, convertendo-se no segundo país com maior área vinícola do mundo, a seguir a Espanha.



No Concours Mondial de Bruxelles, que decorreu entre 10 e 13 de maio, os vinhos de Portugal arrecadaram 324 medalhas, incluindo 17 de Grande Ouro e 115 de Ouro.



A edição do próximo ano do CMB terá lugar em Aigle, na Suíça.