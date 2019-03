Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viseu acolhe gala 'Viva a Vida'

Famílias dos concelhos com baixa natalidade vão participar na grande festa da vida, que se realiza em Viseu. Há muita música, prendas e surpresas.

Por Rogério Chambel | 01:30

É já no dia 16 que se realiza mais uma gala ‘Viva a Vida’, na qual se celebra a natalidade. Com transmissão em direto na CMTV a partir de Viseu, cidade berço da iniciativa (a 1ª edição foi em 2013), a grande gala reúne famílias de concelhos de norte a sul do País nos quais se regista uma baixa natalidade.



Nesse dia, os bebés são reis e rainhas. São os bebés da esperança.



A grande festa da vida decorre sob o signo da alegria, com muita música, animação e surpresas. No palco do Multiusos vão estar artistas de renome. À semelhança das anteriores edições, o CM e a CMTV brindam as famílias com um cabaz recheado de produtos, no valor de 200 euros.



O Multiusos abre também portas às gentes de Viseu, cidade anfitriã da gala, que se caracteriza por bem receber. Espera-se casa cheia.