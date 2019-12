Viseu e Vila Real são os mais afetados pela falta de luz

Os distritos de Viseu e de Vila Real são os mais afetados com falhas de eletricidade, devido ao mau tempo que está a assolar Portugal Continental, informou esta noite a EDP Distribuição.

Em declarações à agência Lusa, a diretora de comunicação da EDP Distribuição, Fernanda Bonifácio, adiantou que estes são os distritos mais afetados pelas falhas de energia elétrica, "devido à chuva e às rajadas de vento", mas ressalvou que não é possível precisar o número de pessoas afetadas.

"Nós conseguimos resolver as situações que decorreram da depressão Elsa, mas, entretanto, tivemos o Fabien e a rede ainda está debilitada", apontou.

Fernanda Bonifácio referiu ainda que nalgumas zonas do país, nomeadamente no distrito de Coimbra, foi necessário desligar postos de distribuição devido às situações de cheia que se registaram.

Contudo, a responsável de comunicação da EDP ressalvou que "as equipas continuam no terreno a avaliar todos os estragos", apesar das "dificuldades de movimentação".

A EDP tem previsto para domingo, pelas 15h00, um novo ponto de situação sobre os constrangimentos originados pela depressão Fabien na rede de abastecimento de eletricidade, adiantou.

Os fortes efeitos do mau tempo, que se fazem sentir desde quarta-feira, já provocaram dois mortos, um desaparecido, deixaram 144 pessoas desalojadas e 320 pessoas deslocadas por precaução, registando-se mais de 11.200 ocorrências no continente português, na maioria inundações e quedas de árvore.

Só este sábado, registaram-se mais de 1.700 ocorrências.

O mau tempo provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou hoje o impacto da depressão Fabien, provocou também condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

No balanço realizado às 20h00 de sábado, a Proteção Civil indicou que a situação mais complicada continua a ser a registada no distrito de Coimbra, sublinhando que os rios Mondego e Tejo (na zona de Constância) se encontram em alerta vermelho.

O IPMA já havia alertado para os efeitos da depressão Fabien, em especial no Norte e no Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 140 km/hora nas terras altas.

Prevê-se que estes efeitos vão diminuindo e que se registe uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar entre as 21h00 de sábado e as 12h00 de domingo em aviso vermelho, devido à agitação marítima.