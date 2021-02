Vítimas mortais por Covid-19 em casa quase triplicam num mês. Foram 342 em janeiro

A covid-19 provocou 342 mortes no domicílio em janeiro, mais 183% do que no mês anterior, e mais de metade dos óbitos no domicílio causados pela doença desde o início da pandemia em Portugal, segundo dados oficiais.

Os indicadores da Direção-Geral da Saúde (DGS), solicitados pela Lusa, mostram que, entre os dias 01 e 31 de janeiro de 2021, morreram 5.798 pessoas em Portugal devido à covid-19, sendo, de longe, o mês com maior número de mortes provocadas pela doença, das quais, 342 foram registadas no domicílio, ou seja, 5,9% dos óbitos relacionados com o novo coronavírus e 55% do total de vítimas mortais no domicílio causadas pela pandemia.

De acordo com a DGS, dos certificados de óbito emitidos em janeiro deste ano, 22,4 % dos óbitos por todas as causas e 5,9 % dos óbitos devido a covid-19 ocorreram no domicílio.