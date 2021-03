"Voltaremos a dançar em 2022": Festival Primavera Sound volta a ser adiado devido à pandemia

Tomámos esta tão dolorosa decisão devido às incertezas que rodeiam a realização de grandes espectáculos nas datas originais do NOS Primavera Sound - 10 a 12 de junho -, que adicionadas às restrições que existem actualmente, fazem com que não seja possível trabalhar com normalidade na preparação do festival nem assegurar a sua celebração. Apesar de dolorosa, sabemos que é a decisão correcta, especialmente para todos aqueles que têm de planear antecipadamente a sua viagem. Mantivemos o contacto permanente com as autoridades locais e com a Direcção Geral da Saúde para explorar possíveis soluções, mas a nona edição do festival Primavera Sound merece ser celebrada como antigamente e as restrições a nível mundial fazem prever que isso não seja possível ainda este verão. Pelo menos, não da forma como deve ser vivida a experiência completa do festival.Mais uma vez, agradecemos profundamente o apoio de todos os artistas, agências, patrocinadores, empresas de produção e todas os colaboradores que lutaram para realizarmos o NOS Primavera Sound em 2021.