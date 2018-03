Pânico a bordo de voo da Ryanair que aterrou de emergência em Lisboa

Aparelho que tinha como destino o Porto voltou para trás devido a problemas técnicos.

19:06

LIVE: Ryanair #FR2694 Lisbon to Oporto (Boeing 737-800 EI-FOV) squawked 7700 General Emergency and returned to LIS. Mayday declared on ATC. Other inbounds holding. Reason not yet known. https://t.co/7whXvDjQPm pic.twitter.com/I6sBJjR5Lz — Airport Webcams (@AirportWebcams) February 28, 2018

Um avião da Ryanair que seguia de Lisboa para o Porto acabou por ter de aterrar de emergência no aeroporto Humbergo Delgado pouco depois de descolar.Em causa estiveram "problemas técnicos", que levaram o comandante a optar por uma aterragem de emergência para garantir a segurança de quem seguia a bordo. A ANA - Aeroportos de Portugal, garantiu aoque a aterragem do voo, que partiu de Lisboa às 12h35 de quarta-feira e devia ter aterrado uma hora depois no Porto, acabou por acontecer dentro da normalidade, mas fonte da Ryanair, citada pelo Observador, assegura que houve uma despressurização pouco tempo após a descolagem.Um passageiro que seguia a bordo garante ter sentido uma "queda abrupta" do avião e diz que o alarme de emergência soou, com as máscaras de oxigénio a bordo a serem ativadas devido à pressurização.Viveram-se autênticos momentos de pânico no interior do aparelho, com "o alarme de emergência a tocar" e o piloto a tentar "estabilizar o avião". O mesmo passageiro garantiu àquela publicação que "houve uma queda abrupta do avião" e que se sentiu um "ligeiro cheiro a queimado", situação que deixou muitos passageiros nervosos e a chorar.