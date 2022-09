Alguns utilizadores da aplicação WhatsApp foram notificados de que poderão ser bloqueados ou proibidos de utilizar a plataforma de envio de mensagens a partir do mês de outubro. Esta situação poderá acontecer às pessoas que não atualizem a aplicação.De acordo com um relatório partilhado nos meios de comunicação, este anuncia que o WhatsApp impedirá os utilizadores que possuam um dispositivo Iphone mais antigo de utilizar a app devido ao espaço de armazenamento.Este processo já aconteceu com alguns utilizadores, segundo avança o jornal The Sun, que indica ainda que receberam um alerta para atualizarem o telemóvel.Os utilizadores de Android terão também de iniciar uma atualização do software para o sistema operativo mais recente, caso queiram continuar a usufruir da aplicação.