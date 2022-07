Os seres humanos modernos chegaram de África à Europa, há 40 mil anos, e continuaram a evoluir através do contacto com os homens de Neandertal, segundo um estudo assinado por vários cientistas europeus e norte-americanos – entre eles os portugueses João Zilhão, ex-director do Instituto Português de Arqueologia (IPA), e Ricardo Rodrigo, do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática do IPA –, publicado anteontem na revista ‘Proceeding of the National Academy of Sciences’, dos EUA.