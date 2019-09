Aparelho supersónico promete ligar Londres a Sydney em quatro horas

O tempo do voo que liga Londres, no Reino Unido, a Sydney, na Austrália, pode vir a ser encurtado em 2030 para apenas quatro horas.Pelo menos é esta a promessa deixada pela Agência Espacial do Reino Unido, que em ligação estreita com a Agência Espacial Australiana, anunciou o desenvolvimento do Synergetic Air-Breathing Rocket Engine (SABRE), apelidado de "primeira ponte espacial do mundo".De acordo com a CNN, este aparelho está a ser desenhado de modo a atingir cinco vezes mais do que a velocidade do som. Esta inovação está a ser desenvolvida pela Reaction Engines, que conta com o financiamento da BAE Systems, da Rolls-Royce e da Boeing HorizonX.O Synergetic Air-Breathing Rocket Engine "respira" o ar da atmosfera, permitindo a eficiência do combustível e fazendo que o motor tenha menos peso, ao contrário dos já existentes que precisam de realizar o transporte de oxigénio.