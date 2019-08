Apple deixa de guardar gravações da Siri

A Apple anunciou esta quarta-feira que vai deixar de guardar as gravações de áudio, obtidas através da Siri, em que os seus ultilizadores fazem pedidos à assistente pessoal. De acordo com a empresa, os áudios captados passarão a ser revistos pelos seus funcionários em vez de trabalhadores de empresas terciárias.Estas mudanças acontecem após a empresa ter feito uma pausa no programa Siri uma vez que as empresas contratadas que tinham acesso a estes dados ouviam informação confidencial, conversas de tráfico de droga e casais na sua intimidade. A notícia foi avançada pelo jornal The Guardian.O aumento do escrutínio público e político no que toca à privacidade dos dados forçou uma maior transparência das empresas.A Apple promoveu novas práticas de privacidade num esforço para se distanciar dos seus rivais após os escândalos de uso indevido de dados.A Apple recorreu ainda a humanos para melhorar o serviço, um processo que os investigadores da empresa revelaram anteriormente à agência Reuters que pode vir a reduzir pela metade as taxas de erros de reconhecimento de fala.A Apple diz que o número de gravações de áudio analisadas é reduzido - menos de 0,2% do total de pedidos - mas a única forma dos usuários manterem os seus dados provados é desativar a Siri por completo.