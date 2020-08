Apple e Google retiram jogo Fortnite das suas lojas de aplicações e Epic Games riposta com processo

A Apple e a Google decidiram esta quinta-feira remover o popular jogo "Fortnite" da suas lojas de aplicações. Na origem da decisão está o facto deste jogo, desenvolvido pela empresa Epic Games, violar as diretrizes de pagamento na app das empresas.A Epic Games terá criado um método de pagamento alternativo que permite aos jogadores poupar dinheiro e evitar os sistemas das gigantes tecnológicas. O método não agradou, no entanto as duas multinacionais."A Apple se tornou aquilo contra o que antes protestava: o gigante que busca controlar os mercados, bloquear a concorrência e sufocar a inovação. A Apple é maior, mais poderosa, mais entrincheirada e mais perniciosa do que os monopolistas de antigamente", disse a Epic no seu processo.A dona do Fortnite atacou ainda Apple nas redes sociais, lançando uma campanha com a hashtag #FreeFortnite, instando os jogadores a exigirem o reembolso da Apple caso perdessem o acesso ao jogo.