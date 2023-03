Carros Ford vão conduzir 'sozinhos' até um stand caso se esqueça de pagar uma prestação

Novos carros da Ford podem conduzir 'sozinhos' até um stand, ficar sem ar-condicionado, fazer um barulho irritante impossível de desligar ou até mesmo trancar as portas caso o dono falhe o pagamento de uma prestação. A empresa automóvel norte-americana está a tentar licenciar uma patente tecnológica que permite controlar o carro remotamente caso não receba os pagamentos das prestações a tempo.De acordo com o jornal norte-americano The New York Post, a acrescentar aos métodos já referidos, a empresa pode vir a ser capaz de desligar o sistema automático dos vidros e a funcionalidade de cruise control. Se mesmo assim o dono do carro continuar sem pagar a prestação, os veículos Ford com a funcionalidade de condução semi-automática ou automática podem dirigir-se 'sozinhos' para um concessionário da marca.Esta tecnologia seria utilizada no caso dos condutores ignorarem "avisos de atrasos de pagamento relacionados com o veículo" que são enviados para os telemóveis ou para os sistemas informáticos dos carros.A Ford registou a patente de "Sistemas e Métodos de Reposição de Veículos" em agosto de 2021, mas ainda carece de autorização final.Quando questionado sobre o assunto, o porta-voz da empresa Wes Sherwood disse que não tinham "qualquer plano" para implementar esta tecnologia e que se trata apenas de "um dos muitos pedidos de patente" que a empresa realiza regularmente.