"Erro, erro, erro": Tesla bloqueia, tranca portas e começa a arder com condutor no interior

O modelo Y Tesla tem portas que, por norma, abrem-se de forma automática, mas, neste caso, o sistema não funcionou como esperado.





Um homem conduzia um Tesla, esta sexta-feira, em direção a um campo de golfe, em Vancouver, no Canadá, quando foi surpreendido por uma série de falhas do carro, que se desligou inesperadamente num cruzamento, trancou as portas e começou a arder espontâneamente.Num vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o fumo a sair das janelas e a reação do condutor, preso dentro do carro, comprado há apenas seis meses. "Erro, erro, erro", gritava o homem, que depois conseguiu partir o vidro e escapar às chamas."Juro por Deus que o meu carro, de repente, desligou-se. Consegui sair e chamei os bombeiros. Não estou a brincar", acrescentou o condutor, citado pelo El Pais.Esta não é, no entanto, a primeira vez que um proprietário tem queixas sobre este carro. A própria marca levou 54 mil veículos para revisão, devido a uma possível falha do sistema de piloto automático.