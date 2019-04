Facebook clarifica termos e uso de dados pessoais após investigação de Bruxelas

A Comissão Europeia afirma ter recebido a garantia de que a plataforma iria mudar os seus termos de serviço nos próximos meses.

Por Lusa | 12:38

A rede social Facebook vai clarificar os termos de serviço e a forma como usa os dados dos utilizadores para publicidade, decisão que vem no seguimento de uma investigação de Bruxelas e do escândalo Cambridge Analytica, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a Comissão Europeia afirma ter recebido esta terça-feira a garantia de que a plataforma iria mudar os seus termos de serviço nos próximos meses, prevendo que a nova política "detalhe quais os serviços que o Facebook vende a terceiros que são baseados na utilização dos dados dos seus utilizadores", isto em casos de publicidade direcionada e de novos perfis, e que torne mais claro "como é que os utilizadores podem fechar as suas contas".

Estes desenvolvimentos "vêm no seguimento de conversações [iniciadas por Bruxelas], que visavam a divulgação completa do modelo de negócios do Facebook numa linguagem abrangente e clara para os utilizadores", aponta.