Facebook deu acesso à Netflix e Airbnb a dados pessoais dos utilizadores

We don’t feel we have had straight answers from Facebook on these important issues, which is why we are releasing the documents. — Damian Collins (@DamianCollins) 5 de dezembro de 2018

O Facebook deu a algumas empresas, incluindo a Netflix e Airbnb, acesso especial aos dados de utilizadores em 2015, uma vez que limitou os serviços para a maioria dos outros, de acordo com e-mails da empresa e apresentações divulgadas por um legislador britânico.As 223 páginas de correspondência, de 2012 a 2015, entre funcionários do Facebook de alto nível, incluindo o fundador e presidente-executivo Mark Zuckerberg, mostram como a empresa debateu a forma como iriam gerar receita vendendo acesso a dados, avança a agência Reuters. A documentação mostra também que a empresa debateu a possibilidade de dar acesso preferencial aos dados a clientes que mais dinheiro gastavam em publicidade.Damian Collins, membro conservador do parlamento, deu os documentos ao parlamento britânico na quarta-feira, depois de os exigir em novembro sob ameaça de sanção do Six4Tree."Eu acredito que há um interesse público em divulgar estes documentos. Eles levantam questões importantes sobre como o Facebook trata os dados dos utilizadores, as suas políticas para trabalhar com criadores de aplicativos e como eles exercem a sua posição dominante no mercado de redes sociais", escreve Damian Collins.