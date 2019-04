Facebook vai usar inteligência artificial para evitar notificações de pessoas que morreram

Os memoriais na rede social de Zuckerberg estão a sofrer alterações.

As contas de Facebook dedicadas a pessoas que morreram estão a sofrer alterações para evitar relembrar familiares e amigos do aniversário de alguém que morreu, evitando assim provocar tristeza ou desconforto.Será através de inteligência artificial que a rede social de Zuckerberg pretende evitar as notificações com o aniversário de pessoas que já morreram.O anúncio foi feito esta terça-feira pela rede social. "Usamos a inteligência artificial para impedir que ela apareça em locais que possam causar problemas, como recomendar que essa pessoa seja convidada para eventos ou enviar um lembrete de aniversário para seus amigos", diz o Facebook. "Estamos a trabalhar para melhorar e agilizar isso."

O Facebook também optou por criar uma nova seção de "tributos" para contas registadas.