FBI detém antigo funcionário da Apple por roubo de informação

Segredos do carro autónomo da marca estão em risco.

10:59

O ex-colaborador, Xiaolang Zhang, esteve envolvido no desenvolvimento da tecnologia a ser utilizada nos veículos autónomos enquanto esteve na empresa. A acusação alega que este terá descarregado informação sobre vários aspectos técnicos pouco tempo antes de se demitir da empresa, em Abril.





O suspeito foi interceptado quando se preparava para viajar para a China, no dia 7 de Julho, lê-se no registo do tribunal. Já compareceu inclusivamente a uma audiência, na qual foi decretado que permanecesse sob custódia.



No país oriental, pretendia juntar-se a uma start-up centrada no fabrico de carros eléctricos, a Xiaopeng Motors. Esta empresa tem escritórios tanto em Guangzhou, na China, como em Palo Alto, Califórnia.



A Apple disse ao FT que está a colaborar com as autoridades e vai fazer "tudo o que for possível" para que este suspeito e outros possíveis envolvidos sejam responsabilizados pelas suas acções.





O Federal Bureau of Investigation (FBI) deteve um antigo funcionário da Apple por roubo de informação relacionada com o projecto de carros autónomos da empresa, avança o Financial Times (FT).