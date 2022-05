FIFA 23 vai ser o último lançamento da série da EA Sports para a PlayStation

A EA Sports anunciou esta terça-feira que o jogo FIFA 23 será o último de uma longa série de vídeojogos de futebol para a PlayStation lançados em parceria com a Federação Internacional de Futebol.



A empresa já tinha comunicado que estava a rever o contrato com a FIFA, mas que os jogadores, ligas e estádios iriam manter os nomes originais, qualquer que fosse o desfecho das negociações.







No verão de 2023, a empresa vai lançar um novo jogo dedicado ao futebol: EA Sports FC.



Após quase três décadas a criar um videojogo de futebol com o nome da FIFA, a empresa introduzirá a partir de 2023 o EA Sports FC, ao qual já se associaram várias instituições.

"Estamos no clube", escreveram, nas redes sociais, tanto Benfica como FC Porto, com vários outros clubes internacionais e a própria Liga inglesa a associarem-se também à nova nomenclatura.



"O nosso portfólio exclusivo, com mais de 19 mil jogadores, 700 equipas, 100 estádios e 30 ligas, ainda estará presente no EA Sports FC", afirma a empresa e acrescenta: "Vamos ter parcerias exclusivas com a Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, MLS, e muito mais."