Sport Tv perde direitos de transmissão da Liga Inglesa

A Eleven Sports garantiu os direitos televisivos da Liga Inglesa de futebol e começará a transmitir o principal campeonato a partir da temporada 2022/2023.A Eleven conseguiu adiantar-se na exclusividade dos direitos que eram até agora da Sport Tv. O acordo durará três temporadas e o canal irá transmitir 380 partidas das 20 equipas da Liga.Recorde-se que a Eleven já tinha os direitos de várias das principais ligas europeias: Espanha, Alemanha, França e principalmente da Liga dos Campeões. "A Premier League é uma das provas desportivas com maior audiência a nível global e vai juntar-se à UEFA Champions League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1 no lote de competições de elite do futebol europeu, com transmissão exclusiva na Eleven em território português", adiantou a empresa.

"Esta aquisição é motivo de enorme orgulho para a Eleven e representa mais um passo na estratégia de consolidação do portefólio de conteúdos 'premium' que detemos atualmente para Portugal", afirma Jorge Pavão de Sousa, diretor-geral da Eleven Portugal, citado em comunicado.

"A partir de 2022/23, transmitiremos em exclusivo as principais ligas de futebol de elite da Europa - de acordo com o 'ranking' da UEFA e pelo facto de determos os direitos televisivos da maior competição de clubes do mundo, a UEFA Champions League -, o que reforça cada vez mais o peso da Eleven no mercado português e o compromisso que assumimos com os nossos subscritores", acrescenta o responsável pela plataforma de 'streaming' de conteúdos desportivos.