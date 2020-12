Há uma aplicação que traduz por palavras o miar do seu gato

Cerca de um quarto da população portuguesa não lava as mãos antes de comer e depois de ir à casa-de-banho ou de contactar com animais. As conclusões são de estudo internacional apresentado esta quarta-feira, em Lisboa, no âmbito da Campanha Nacional de Sensibilização para os Cuidados Básicos de Higiene, promovida pela Direcção-Geral de Saúde e pelo Instituto Egas Moniz.