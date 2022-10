Meta lança campanha publicitária que reforça rivalidade com Apple

A Meta, empresa mãe da WhatsApp, Instagram e Facebook, reforçou a rivalidade com a Apple ao lançar esta segunda-feira uma campanha publicitária a criticar a falta de privacidade das mensagens nos telefones desta em comparação com as enviadas por WhatsApp.

"O WhatsApp é muito mais privado e seguro do que o iMessage, com encriptação end-to-end que funciona tanto no iPhone como no Android, incluindo conversas de grupo", escreveu na segunda-feira o diretor executivo da Meta, Mark Zuckerberg, na sua conta na rede social Instagram.

Em simultâneo com a mensagem, o criador do Facebook, partilhou uma foto da nova campanha publicitária na estação da Pensilvânia de Nova Iorque, mostrando esta conversa:

"Bolha de discurso verde" (referente a mensagens enviadas por um androide).

"Bolha azul da fala", (um aceno para as mensagens do iPhone).

"Bolha de expressão privada", (referindo-se às mensagens da WhatsApp).

"Com o WhatsApp também pode definir todas as novas conversas para desaparecerem com o toque de um botão. E no ano passado também introduzimos backups encriptados de ponta a ponta. Tudo o que o iMessage ainda não tem", acrescentou Zuckerberg.

Tanto as conversas por WhatsApp como pelo iMessage são encriptadas.

No entanto, a encriptação de ponta a ponta significa que o sistema de mensagens é construído de tal forma que o fornecedor de serviços não pode ver o conteúdo dos textos.