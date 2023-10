Microsoft completa o maior negócio da indústria dos videojogos

A Microsoft completou o maior negócio da história da indústria dos jogos, ao comprar a empresa que desenvolveu Call of Duty, avançou esta sexta-feira o jornal britânico The Independent.A aquisição custou mais de 65 mil milhões de euros. Além de Call of Duty, a Microsoft passa a deter jogos como 'World of Warcraft' e 'Diablo'.O acordo, anunciado em 2022, só recebeu luz verde esta sexta-feira, após o aval positivo da Autoridade da Concorrência e Mercados do Reino Unido.A gigante tecnológica estabeleceu o compromisso de que os jogos vão continuar a estar disponíveis noutras plataformas, como PlayStation e Nintendo Switch.