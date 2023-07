Dito e feito. No sábado, Elon Musk disse estar a ponderar alterar o nome e logótipo do Twitter e desafiou os seus 149 milhões de seguidores a sugerirem uma nova imagem. No domingo, o proprietário da Tesla e criador do programa espacial SpaceX partilhou um ‘tweet’ no seu perfil com um vídeo criado por um utilizador chamado Sawyer Merritt e alterou a sua própria imagem de perfil para o novo logótipo X.









Ver comentários