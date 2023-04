Pássaro azul do Twitter substituido por cão da Dogecoin. Elon Musk anuncia a atualização no logótipo da rede social

Se notou alguma mudança na sua conta de Twitter, não estranhe. Esta segunda-feira, a rede social substituiu o famoso logótipo do pássaro azul pelo ícone de um cão, conhecido por Doge no mundo das criptomoedas.O Doge é o ícone utilizado pela criptomoeda satírica Dogecoin. A moeda, que vive pelo seu valor de anedota, é muito apreciada por Elon Musk. Foi o próprio magnata a fazer o anúncio da mudança na rede social."Como prometido", escreveu Musk, numa publicação acompanhada por uma captura de ecrã. Nesta, um utilizador dizia que seria engraçado substituir o ícone do Twitter pelo do cão da criptomoedaApós a alteração do ícone do Twitter, em menos de 30 minutos, a Dogecoin cresceu mais 20% no mercado de Bitcoins.Ainda não são conhecidos os motivos da mudança nem se a alteração é permanente.