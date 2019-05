Primeira loja oficial da Xiaomi em Portugal abre a 1 de junho no Porto

A Xiaomi anunciou no decorrer deste mês a criação da primeira loja física em Portugal. Esta quarta-feira vários sites de tecnologia apontam o Porto como a cidade escolhida para acolher a loja de uma das principais marcas em expansão no mercado mundial.A abertura da loja está prevista para o dia 1 de junho na rua Sá da Bandeira, no centro da cidade do Porto.Na Europa são já mais de 100 as lojas da gigante tecnológica chinesa que continua a surpreender com produtos de qualidade a preços baixos, comparativamente com as principais marcas de tecnologia da atualidade como Samsung, Apple ou Huawei.Em Portugal já existiam dezenas de lojas que utilizavam o logótipo e a denominação "Mi", mas nenhuma era oficial.