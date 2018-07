Projeto da Cofina baseado em pesquisa por voz ganha financiamento do Google

O AudioQ, uma colaboração entre a Cofina Media e a Priberam, aposta na pesquisa por voz.

O AudioQ, uma colaboração entre a Cofina Media e a Priberam, que aposta na pesquisa por voz, foi um dos cinco projetos portugueses na área dos media que vai receber financiamento do Google.



Tendo em conta o peso crescente que os assistentes de voz têm vindo a ganhar espaço no mundo digital – a ComScore estima que em 2020 50% das pesquisas sejam feitas através de voz -, a Cofina une esforços com a Priberam para desenvolver o AudioQ.



O projeto tem por objectivo a oferta de conteúdos jornalísticos baseados em voz, nomeadamente com a criação de podcasts com "Narrated News" (notícias narradas), incluindo "briefings" bidiários com notícias que marcam a atualidade. O AudioQ prevê também "aplicações Q&A personalizadas e baseadas em voz para conteúdo de notícias em português".



O projeto deverá demorar dois anos a ser implementado. A Cofina detém publicações como o Negócios, Correio da Manhã, Record, Sábado e Máxima.



No total, o Google, através da quinta ronda de financiamento do fundo de inovação da Digital News Initiative (DNI), contribui com 1,4 milhões de euros para os projectos de empresas portuguesas que incluem, para além da Cofina, a Media Capital, o Observador, o Diário de Notícias e a startup The Mosted.



Desde a primeira ronda, em Fevereiro de 2016, o fundo de inovação já atribuiu a Portugal cerca de 7,19 milhões de euros.



A quinta ronda do DNI conta com 98 projetos de 28 países europeus, num financiamento de 21,2 milhões de euros. "Na quinta ronda de financiamento recebemos 820 candidaturas de 29 países provenientes de 'startups' de media e 'players' tradicionais, publishers 'online', 'broadcasters' áudio e de vídeo, revistas e do meio académico", refere um comunicado do fundo.