Robô de Elon Musk deverá substituir tarefas humanas aborrecidas

Elon Musk revelou ao mundo a criação do robô Optimus Subprime em agosto de 2021 e, recentemente, afirmou que este será um robô que não só irá realizar as tarefas mais aborrecidas dos seres humanos, como vai ainda "ter uma personalidade com capacidade de evolução para se tornar parecida à do dono". A revelação foi feita durante a participação no podcast de Lex Fridman.

Segundo Musk, o Optimus Subprime poderá ser "um companheiro muito bom, semelhante a um cão". Ao longo da conversa, o empresário afirma que este robô foi criado com o objetivo de ser útil e, só depois, desenvolver algo mais, revela o DailyMail.

Na apresentação, em agosto de 2021, Musk defendeu que este robô deve "eliminar tarefas perigosas da nossa sociedade, aborrecidas e repetitivas". A nível técnico, este será um robô com uma câmara frontal, que obterá toda a informação importante, e terá outras funcionalidades já existentes nos carros Tesla. Este robô deverá receber ordens do seu dono, tais como ir ao supermercado fazer as compras necessárias.

Ainda não há data para o início de produção do Optimus Subprime, mas Musk assinalou o final de 2022 como a altura em que irá dar mais detalhes sobre esta inovação tecnológica da Tesla.