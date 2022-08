Se gosta de videojogos prepare a carteira! A Playstation5 vai ficar mais cara

O aumento será feito nos modelos da PlayStation 5: a versão com Blu-Ray, que passará de 499,99 euros para 549,99 euros, e a versão digital que passará a custar 449,99 euros, mais 50 euros do que anteriormente.Tal como na Europa, também o Reino Unido, Japão, China, Austrália, México e Canadá vão ser alvo do aumento do preço. Já nos EUA não vai haver qualquer alteração.