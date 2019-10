Serviços de comunicações da NOS em baixo

Os serviços de comunicações da operadora NOS estão esta terça-feira em baixo. Os telemóveis desta operadora apresentam-se com pouca ou nenhuma rede e é impossível efetuar ou receber chamadas.Os dados móveis funcionam parcialmente em alguns telemóveis.O portal Down Detector registou um aumento de queixas relacionadas com a rede NOS por todo o país a partir das 10h00 desta terça-feira.No Twitter, já se multiplicam queixas de clientes da rede NOS por estarem sem rede.Contactada pela SÁBADO, a NOS "confirma uma falha na sua rede móvel, com impacto em clientes em algumas zonas do país, nos serviços de voz e dados"."Os planos de contingência foram já ativados, por forma a assegurar uma rápida reposição os serviços", lê-se na resposta.