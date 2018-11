Sonda da NASA chega esta segunda-feira a Marte

'Laboratório robótico' In Sight vai estudar o interior do planeta vermelho.

Por Lusa | 07:43

A agência espacial norte-americana NASA deverá colocar esta segunda-feira na superfície de Marte a sonda InSight, que vai estudar o interior do planeta 'vermelho'.A aterragem do 'laboratório robótico' na superfície marciana está prevista para as 20h00 em Lisboa, ao fim de uma 'viagem' de seis meses e meio. A NASA vai transmitir no seu site e no canal oficial de youtube imagens da chegada ao planeta.A missão InSight, que tem uma duração de dois anos, pretende dar pistas sobre a evolução da formação dos planetas rochosos do Sistema Solar, incluindo a Terra, ao estudar o tamanho, a espessura e a densidade do núcleo, manto e crosta de Marte e a temperatura interior do planeta.Se tudo correr como o previsto, a sonda, equipada com instrumentos geológicos, irá aterrar numa ampla planície, a "Elysium Planitia".Lançada no espaço em 05 de maio, a InSight é a segunda missão robotizada da NASA em Marte depois da Curiosity, a explorar a superfície do planeta desde 2012.