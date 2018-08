Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

NASA lança com sucesso engenho humano mais rápido de sempre

Sonda irá investigar o sol.

09:08

A agência espacial norte-americana NASA lançou esta madrugada, a partir dos Estados Unidos, a primeira sonda que vai estar mais perto do Sol, depois de um adiamento no sábado por problemas técnicos.



Em causa está a sonda "Parker Solar Probe", cujo lançamento para o espaço, a partir da base de Cabo Canaveral, na Florida, aconteceu pelas 03h31 locais (08h31 em Lisboa), como estava previsto.



Inicialmente, previa-se que a descolagem acontecesse no sábado, mas a NASA acabou por adiar para este domingo devido a um problema de pressão relacionado com as botijas de hélio.



Apontada para chegar em novembro, a sonda teve, ao todo, três lançamentos marcados, todos remarcados por razões técnicas.



Este será o engenho humano mais rápido de sempre.