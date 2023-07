Threads: como funciona a nova rede social que já tem dez milhões de usuários em apenas dez horas

Esta quinta-feira a Meta, empresa dona do Facebook e do Instagram, lançou a "Threads" (fios em português), uma rede social muito parecida com o Twitter que procura captar utilizadores descontentes com a rede social de Elon Musk, que tem gerado muita controvérsia.Marck Zuckerberg, líder e fundador da Meta, anunciou esta quinta-feira, através de uma publicação partilhada na Threads, que em sete horas a rede social já conta com dez milhões de utilizadores.Mas afinal, como funciona este nova rede social que já conta com famosos como Kim Kardashian, Shakira e Jennifer Lopez?A "Threads" apresenta-se, na App Store, como "um espaço onde as comunidades se juntam para discutir os tópicos de interesse". Tal como o Twitter, e ao contrário do Instagram, a utlização da rede social assenta na partilha de texto.As publicações podem ter até 500 caracteres e incluir fotografias, links e vídeos, informa a Reuters.Uma das vantagens da rede social é que permite a quem já tem conta no Instagram usar o mesmo perfil e seguir as mesmas contas automaticamente na Threads.Esta funcionalidade, segundo especialistas citados pela Reuters, dá mais visibilidade à nova rede social da Meta.Apesar de estar conectada com o Instagram, a definição de privacidade não tem de ser igual nas duas redes sociais. É possível ter uma privada e a outra pública.O nome de utilizador terá de ser igual nas duas aplicações.De momento, é possível usar apenas nos telemóveis com iOS ou Android. A Meta ainda não anunciou quando estará disponível em computadores.O The Guardian diz que a moderação do conteúdo será semelhante à do Instagram e mais restrita que no Twitter, onde publicações com nudez são permitidas. A Threads também estará mais atenta aos discursos de ódio, que têm proliferado no Twitter desde que Elon Musk é proprietário.É um tema que tem suscitado alguma discussão já que, ao contrário das restantes redes sociais com utilização semelhante, a Threads não tem publicidade. Segundo o The Guardian a nova aposta da Meta não terá publicidade este ano, mas deixou aporta aberta para o futuro.A aplicação ainda não pode ser utilizada na União Europeia (UE). Fontes da empresa de Zuckerberg, citadas pelo The Guardian, dizem que a Threads não cumpre os requisitos de privacidade da UE e que isso está a impedir a entrada no mercado europeu.Os utilizadores da rede social estão a queixar-se de verem demasiadas publicações de perfis que não seguem. O Meta informou que isso se deve ao algoritmo que recomenda conteúdo com base nas interações.Com apenas dez horas desde que foi lançada a nova rede social, que foi inaugurada com uma mensagem de Zuckerberg a dizer "Vamos a isto. Bem-vindos à Threads", promete ser mais combustível na disputa entre o dono da Meta e Elon Musk, que recentemente sugeriram resolver as desavenças num encontro de boxe.Ainda assim, Zuckerberg mantém-se prudente e, em resposta a um utilizador que vaticinava o fim do Twitter, escreveu que "estamos apenas nos momentos iniciais da primeira ronda".