WhatsApp vai deixar de ser grátis para alguns utilizadores

Aplicação vai cobrar a empresas.

16:15

O WhatsApp, usado diariamente por milhões de pessoas, está a mudar. A empresa está a desenvolver um novo serviço direcionado para empresas que vai perder uma das suas principais - e mais apreciadas - características: ser grátis.



Chama-se WhatsApp Business e os utilizadores terão de pagar por cada mensagem que enviam, com uma agravante: caso não respondam aos clientes, terão de pagar uma multa. De acordo com a ABC, existem já cerca de três milhões de empresas a mostrar interesse neste novo serviço.



O projeto é ainda inicial e as linhas deste não são ainda muito claras, ou mesmo definitivas, mas o objetivo de rentabilizar o aplicação é bem visível.



Quanto ao valor por mensagem, este dependerá do país, sendo que o custo vai até um euro por cada envio.



Os atrasos na resposta ao cliente serão também um fator em que o valor da mensagem poderá acrescer.



Outra das novidade é o facto de as contas passarem a ser verificadas à semelhança de plataformas como o Facebook, Instagram ou Twitter. Desta forma, os utilizadores poderão ter uma experiência mais segura sabendo, com mais certezas, com quem estão a trocar mensagens.