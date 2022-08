A apenas um dia do arranque da Liga de futebol, a RTP ainda não chegou a acordo com a Sport TV para a transmissão de um jogo por jornada de Benfica, FC Porto ou Sporting na RTP Internacional.



Se não houver um entendimento - que, ao que o CM apurou, está difícil de alcançar -, os emigrantes portugueses espalhados pelo Mundo vão, pela primeira vez desde que a principal competição do futebol nacional deixou de ser transmitida em Portugal em sinal aberto, ficar sem a possibilidade de assistir aos jogos das equipas portuguesas gratuitamente.









