O jogo entre o Benfica e o FC Porto para a Supertaça, transmitido esta quarta-feira pela RTP 1, foi o programa mais visto do ano, com 49% de share. Passaram pelo jogo, que ditou a vitória do Benfica, quase 4 milhões de telespectadores, numa audiência média de 2,3 milhões, de acordo com os dados da GfK.









No ranking dos programas mais vistos de 2023, o segundo lugar pertence ao jogo de qualificação da seleção portuguesa para o Euro 2024, com o Luxemburgo, transmitido também pela RTP1 a 26 de março, com um share de 44%. O Benfica-Inter Milão, para a Liga dos Campeões, transmitido pela TVI a 19 de abril, fecha o pódio com 43,8%.