Aborto e beijo gay em animação da RTP2 chocam pais

Aborto, homossexualidade, divórcio, feminismo e religião. São apenas alguns dos temas abordados num dos episódios da série infantil ‘Destemidas’, emitida pela RTP 2 no espaço ‘Zig Zag’, que deixou muitos pais à beira de um ataque de nervos.Em causa está um episódio que conta a história de Thérèse Clerc, feminista francesa do Maio de 68 e defensora do aborto, galardoada em 2008 com a Legião de Honra. "Neste programa é escandalosa a defesa e promoção do aborto (...). Faz-se, também, o elogio a uma mulher, com quatro filhos, que sai de casa para ir viver com outra mulher. O ódio ao catolicismo percorre o vídeo inteiro", diz um dos mais de 300 comentários partilhados no Facebook.Já foram várias as queixas enviadas ao provedor da estação pública, assim como à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que confirmou aoque "as participações encontram-se em apreciação pelos serviços da Entidade." Otentou ainda ouvir Teresa Paixão, diretora de Programas da RTP 2, sobre o assunto, mas não obteve resposta.Dirigida a um público dos 10 aos 12 anos, ‘Destemidas’ é uma série da France Télévision apoiada pelo Programa de Media da União Europeia e adaptada da série literária ‘Culottées’ (‘Atrevidas’) de Pénélope Bagieu, sobre "mulheres excecionais, ousadas e decididas que foram além das convenções e preconceitos sociais e triunfaram perante as adversidades".